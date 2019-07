Une femme accouche en plein vol vers Tahiti à bord de l’hélicoptère Dauphin

Aujourd’hui, l’équipage d’alerte du Dauphin 35F a décollé à 4h50 du matin pour évacuer une femme enceinte de Bora Bora vers le CHPF du Taaone. Posé à 5h56 sur la zone, il redécolle 20 minutes plus tard avec la patiente et l’équipe médicale. Mais les choses s’accélèrent, et 7 minutes plus tard, le bébé pointe son nez dans l’hélicoptère.

La mission est alors réajustée, accompagnée des cris du nouveau-né. La patiente est finalement emmenée à Raiatea, où l’équipage et les passagers se posent à 6h32, accueillis par les pompiers, afin que la maman et son bébé soient pris en charge au dispensaire.

L’équipage de la 35F est rentré à Faa’a à 8h18, et ils viennent de partir en “repos physiologique” après cette évacuation médicale.