A bord du Gauguin, « l’ambiance est assez détendue pour le moment »

« Hier soir, juste après le spectacle, vers 22h30, un message sonore a annoncé qu’il y avait un cas positif à bord. On nous a dit qu’on changeait de cap et qu’on rentrait à Tahiti », explique ce passager qui avait embarqué mercredi sur le navire.

Depuis cette annonce, tous les passagers sont confinés dans leurs cabines et leurs repas sont livrés.

« On a interdiction de sortir et maintenant on attend une équipe sanitaire pour être dépistés. L’ambiance est assez détendue pour le moment même si on n’a pas beaucoup d’informations. Pour l’instant, on ne sait pas si la croisière est annulée », ajoute clui-ci.