26,2 milliards de francs, le jackpot record remporté par une polynésienne

C’est la première fois que cette polynésienne âgée d’une trentaine d’année jouait à l’Euromillions et elle a remporté, seule, le plus gros gain de la communauté Euromillions, 26 252 983 293 francs (220 millions d’euros).

La gagnante qui souhaite rester anonyme, a toujours vu son grand-père jouer, “je disais souvent à mon papi que le jour où je jouerai à mon tour, la chance me sourirait” et c’est chose faite puis que cette première tentative, validée avec un système flash, lui a permis de remporter le plus gros jackpot de la Française des jeux. “J’attendais le bon moment pour jouer et, ce jour-là, j’ai eu une intuition (…) d’ailleurs, avant de vérifier mon reçu de jeu après le tirage, j’ai ressenti comme un frisson dans mon dos.”

Avant de recevoir son chèque, elle a caché son reçu à plusieurs endroits “je changeais souvent le ticket d’endroit, d’abord sous mon lit, puis dans mes vêtements… finalement, j’ai eu peur d’oublier où je l’avais mis” confie-t-elle à la Pacifique des jeux. Elle ajoute ne pas vouloir changer sa façon d’être et vouloir rester simple.

Le premier projet de cette multimilliardaire, voyager et elle souhaite aussi en faire profiter ses proches “j’ai envie de parcourir le monde avec ma famille et notamment de découvrir la neige que je n’ai jamais vue.” La jeune femme veut aussi investir dans l’immobilier et s’acheter un pied à terre sur chaque continent. Elle veut continuer à travailler et pourquoi pas créer sa propre entreprise dans quelques temps. Et avec cet argent elle veut aussi soutenir des actions solidaires menées en faveurs d’enfants.

La responsable des relations gagnants du groupe FDJ, Isabelle Cesari, est en Polynésie pour guider la jeune gagnante et l’accompagner dans ses choix d’investissement.

Pour le directeur général de la Pacifique des jeux, Thierry Gabarret, “C’est une joie immense d’être le témoin privilégié de cet événement historique pour la Polynésie française. Je suis ravi que ce gain record de plus de 26,2 milliards de francs soit remporté au fenua par une jeune polynésienne.”