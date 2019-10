Roxy Pro France : Vahine Fierro remporte sa série contre la numéro 1 mondiale

Ça commence fort pour Vahine Fierro à Hossegor. Notre surfeuse originaire de Huahine a remporté sa série contre la numéro 1 mondiale, la Hawaiienne Carissa Moore… “Je suis très contente d’avoir remporté ma série contre la numéro 1 mondiale. (…) C’est toujours un bon sentiment de pouvoir se pousser à son mieux et de bien surfer dans une série. je suis super contente de représenter la France et Tahiti. Je ferai de mon mieux pour aller le plus loin.”

La compétition est pour l’instant en stand by et devrait reprendre samedi.