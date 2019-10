Vaiani vise l’école des futures stars du tennis à Shenzhen

A Raiatea, on ne présente plus Vaiani Dusserre-Valleaux. Cette joueuse du Tennis Club de Raiatea, multiple médaillée des Championnats de Polynésie et des Oceania, n’a pour ainsi dire plus d’adversaire locale dans sa catégorie. Seule alternative, les rencontres à l’international.

“Si on regarde toute sa vie, combien elle a joué de tennis, on est à peu près à 2500 heures de tennis, confie Olivier Fabre, son coach. Et là, les adversaires qu’elle rencontre sont à 8000-9000 heures de tennis, du coup c’est très prometteur.”

Sa récente victoire aux Oceania lui permet d’accéder au WTA Tour, l’école des futures stars du tennis. Elle rassemble l’élite des U14 et U16 d’une vingtaine de pays. Une aubaine pour la joueuse tahitienne. Le WTA est un tremplin vers une carrière pro.

“Je me suis bien préparée et j’ai hâte d’y aller, sourit la championne. Je vais essayer de faire le mieux possible et de représenter au mieux le fenua.”

Les meilleurs mondiaux participent également à la formation des joueurs. Vaiani représentera la Polynésie en tant que championne des Oceania.

“Pendant notre tournoi, il y aura les légendes du tennis, donc il va y avoir des conférences, des entraînements avec elles et après on assistera au masters, c’est-à-dire les huit meilleures pro, ça va être trop bien !”, se réjouit-elle.

Mais pour y arriver, il faut travailler… Pour vivre pleinement sa passion, Vaiani poursuit sa scolarité à distance. Sur le terrain, elle enchaîne près d’une trentaine d’heures d’entraînement par semaine. Sa force de caractère lui permet de tenir tête à ses aînés.

“C’est une fille très intelligente sur le terrain, qui comprend vite ce qu’il faut faire en terme de tactique, qui analyse vite les forces et faiblesses”, souligne son coach.

“Quand t’es dans un tournoi, t’as toujours envie de bien faire, j’aime bien l’esprit de compétition”, déclare Vaiani.

Les rencontres prévues au Vanuatu et à Shenzhen ne sont que les premières étapes d’une longue série. En novembre, Vaiani représentera également la Polynésie aux Etats-Unis pour les championnats du monde U14. 180 pays y seront représentés.