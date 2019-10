Un nouveau parcours de tir à Raiatea

Cela faisait plus de 20 ans que des rencontres en parcours de chasse n’avaient pas été organisées en Polynésie. Alors du coup, on ressort ses guns pour l’occasion, des armes qui pour certaines valent près de 2 millions pièce. Et pour cette première, ils étaient une dizaine à s’être déplacés depuis Moorea, Tahiti et Raiatea, jusque dans la vallée luxuriante de Faaroa, pour tester ce nouveau parcours.

“Je crois que les derniers tirs en parcours de chasse remontent dans les années 90, confie Jean-Luc Montuelle, le président du club de tir Tiare Apetahi. Et on a la chance d’avoir un beau terrain ici à Faaroa où on a de la place, donc on peut s’installer.”

Contrairement au ball-trap, plusieurs lanceurs sont installés sur le parcours. La compétition est organisée en mode “five stand”, 5 pas de tir et des angles de projection différents à chaque fois.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les séries s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. Les tireurs doivent constamment prendre en compte la force du vent, l’angle de tir, les variations de lumière ou la vitesse du lancer.

L’un des pionniers de cette discipline, Gino Mourin du club de tir de Moorea, a également fait le déplacement. L’occasion de partager son expérience avec les autres tireurs.

Une compétition des plus conviviales selon les participants. Prochain objectif pour le club de Raiatea : inscrire une, voire deux journées de compétition inter-club en “parcours de chasse” dans le calendrier fédéral.