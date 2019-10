Shell va’a inaugure un musée à sa gloire

Shell Va’a n’a pas caché sa fierté au moment de l’inauguration mardi midi de sa salle des trophées dans les locaux du siège de la RDO au 2ème étage. Il faut dire que l’équipe au coquillage arbore un palmarès impressionnant depuis maintenant 20 ans, en décrochant onze fois la Molokai Hoe, sept fois la Hawaiki Nui Va’a et six fois la Tahiti Nui Va’a, pour ne citer que les courses les plus prestigieuses.

Le grand Patron, Albert Moux en a profité pour remettre 150 contrôles antidopage à l’organisation de la course Hawaiki Nui Va’a (AHCOV) qui aura lieu du 28 octobre au 1er novembre. L’homme d’affaires a longuement clamé son attachement à ce qu’il considère comme le “sport national” de la Polynésie, c’est-à-dire exempt de dopage. C’est d’ailleurs la troisième fois depuis 2017, que Shell soumet ses rameurs à des tests anti-dopage avant Molokai Hoe et Hawaiki Nui Va’a.

“Le va’a c’est notre sport national, alors, oui pourquoi pas un musée. J’espère que nos rameurs vont continuer à gagner. Il n’y a plus de mystère pour nous, nos rameurs sont clean, il faut le montrer à tout le monde, montrer que nous contrôlons nos rameurs. Je sera là pour aider, pour sponsoriser à titre personnel” a souligné Albert Moux