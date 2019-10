Moloka’i Hoe : Team OPT vise la première place

Il est 17 heures. Peu d’équipages sont encore dans le parc à va’a. A vrai dire, seules les teams tahitiennes déjà sur l’île de Molokai s’activent encore à Haleolono. Parmi eux, le team OPT, confiant avec son nouveau coach cette saison, la Pa’umotu Heiarii Teakura, ancien ‘aito du club entre 2005 et 2012.

“On est venu ici pour aller chercher la première place, lance-t-il. Tout peu arriver, mais avec les entraînements qu’on a fait, je suis vraiment confiant.”

Le Team OPT pourra compter également sur l’expérience d’un autre ancien du club, Georges Cronsteadt. Il a rejoint la dreamteam il y a quelques mois déjà.

“Si on est là c’est pour aller chercher la première place que toutes les équipes vont aller chercher, confie-t-il également de son côté. Ça ne va pas être facile avec Shell qui est en forme. Mais bon, tant que la ligne d’arrivée n’est pas franchie, tout peu arriver.

On a une bonne entente avec l’équipe, on rigole pendant les entraînements, mais quand il faut pousser, il y a du sérieux, ils sont là. On a une bonne ambiance et c’est ça qui est important. Si t’as pas l’ambiance, tu as beau avoir tous les champions qu’il faut, mais la pirogue n’avance pas.”

Cette année Team OPT a mis toutes les chances de son côté pour arriver sur le podium. Dimanche, ces ‘aito propulseront la pirogue qu’EDT Va’a a placé sur la première marche du podium en 2014.