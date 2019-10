950 élèves au cross scolaire de Tipaerui

1650 mètres c’est la distance du parcours mis en place pour les élèves. Un départ sur le stade avec un tour de piste puis sortie par le côté du front de mer pour contourner l’école primaire de Toata et terminer en fanfare sur le stade. Chez les benjamins en première année, Lucas Martin s’impose, Florence Diop elle, assure chez les filles sans difficultés. “Ce qui était plus difficile c’était à la fin. J’étais avec lui et quand il commençait à accélérer, j’ai accéléré. J’ai cru que c’était la fin mais en fait il restait encore un demi-tour à faire”, raconte Lucas Martin. “Le parcours était assez long, et il faisait très chaud. J’ai failli abandonner mais après j’étais première et j’étais en avance. Je ne me suis pas arrêté et j’ai continué”, explique Florence Diop.

Mais au-delà de l’aspect sportif, cet événement se veut aussi récréatif et éducatif. Les savoir-faire des élèves issus des différentes sections du collège sont mis à contribution. “Vous avez la section arts traditionnels qui anime le cross, vous avez les 3e prépa métiers qui en assure la sécurité, vous avez la section média du collège qui couvre l’événement. Et au-delà de ça, c’est la participation de tous nos élèves à une action citoyenne qui s’inscrit dans leur parcours citoyen et dans le projet d’établissement”, explique Isabelle Dinand, principale du Collège de Tipaerui.

A ce propos, une vente de t-shirt est prévue ainsi qu’une collecte de dons, une grande partie des bénéfices sera reversée à la Saga. Quant aux meilleurs de chaque course, ils participeront à la finale du district Ouest, le mercredi 16 octobre au Parc Vairai.

