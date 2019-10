7 équipes tahitiennes à la Molokai hoe

La course Molokai Hoe aura lieu dimanche dans l’archipel de Hawaii, entre les îles de Molokai et Oahu. Sept équipes tahitiennes participent à cet événement. Chez les juniors, on retrouvera EDT Va’a. Chez les vétérans, Hititoa équipe menée par Tauhiti Nena et Mihere Va’a conduite par Roland Teahui, Louison Mati ou encore Rauhiri Varuahi.



Chez les séniors hommes, Shell Va’a le champion sortant défendra son titre et tentera une 12e victoire. On retrouvera également le Team OPT, Popora i te hoe mamu originaires de Bora Bora. Et les pa’umotu de Manihi Vaa coachés par Teraitua Hugon et renforcés par des rameurs comme Bruno Tauhiro et Moehau Paie.

La Molokai Hoe sera à suivre en direct TV ce dimanche sur votre chaîne à partir de 7h45.