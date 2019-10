Prévention routière : de l’humour pour faire changer les comportements

Le Ministre des transports René Temeharo présentait ce jeudi matin à la presse une campagne inédite de prévention routière. Le ministère des transports terrestres a souhaité définir une nouvelle approche plus pédagogique et humoristique afin de mieux sensibiliser et informer au mieux la population aux principes généraux de sécurité routière.

A partir de lundi 14 octobre à 19h25 retrouvez sur TNTV, « La minute sécurité », produite par Phaze production. 30 épisodes d’1 min 30 sec qui allieront humour et message pédagogique pour faire changer les comportements. Tanguy, jeune animateur, interpellera le public, à la manière d’un « Youtubeur », sur les principes généraux du code de la route. Le jeune Youtubeur partagera ses doutes, ses interrogations, sur la nécessité d’un code de la route, ou encore sur l’intérêt de contracter une assurance voiture, etc.

Au-delà de cette approche pédagogique et humoristique, le ministre René Temeharo a souhaité que “cette campagne soit l’occasion de faire prendre conscience aux usagers de la route sur l’importance de vivre»

Pour rappel :

Depuis le début de l’année, 27 personnes, dont 41% d’entre elles, âgées de moins de 25 ans, ont perdu la vie suite à un accident de la route, incluant le plus souvent le non-respect des règles du code de la route, de la vitesse, des comportements à risques, de la consommation d’alcool et dans certains cas de stupéfiants. De plus, la gravité des accidents est renforcée par le non-port du casque ou de la ceinture de sécurité

“La minute sécurité”

