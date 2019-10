Maite Mai : des médias à la permaculture, portrait d’une reconvertie !

Après avoir passé quatre ans en tant que journaliste pour TNTV, Maite est désormais une jeune entrepreneure accomplie. Chez elle, dans cette chambre d’enfant reconvertie en bureau, elle fera naître son projet d’émission : le Maite Show.

“C’est partager la créativité, l’ambition, tous ces messages d’amour qui sont déjà dans plein de personnes autour de nous et qu’on oublie de regarder, confie-t-elle. Ça nous correspond, ça correspond à nos attentes aujourd’hui en tant qu’internaute et ça nous fait du bien.”

Un message positif comme une revanche sur l’actualité souvent négative. Maite a décidé de vivre en accord avec elle-même. Mais la reconversion n’a pas été facile.

“C’est vraiment difficile pour moi aujourd’hui, financièrement et en gestion de temps également, mais franchement, ça vaut le coup, sourit-elle. À aucun moment j’ai regretté de l’avoir fait parce que je gagne en qualité de vie et j’ai le sentiment tous les jours d’évoluer.”

Évoluer, grandir, apprendre… Maite le fait aussi dans son jardin. La jeune femme a décidé il y a 6 mois de se lancer dans la permaculture. Un art de vivre qui lui correspond et ce sont ses enfants qui en profitent le plus.

“C’est mon nouveau bureau, je travaille tous les jours dans la cour avec mes enfants. Il suffit de voir le bonheur que ça nous apporte. Les enfants s’épanouissent vraiment. On a une multitude de projets qui tournent autour des valeurs, des études de la permaculture, mais pour que tout ça soit viable, on commence par des séminaires, des ateliers de formation. C’est ce qui nous permet déjà de partager nos valeurs, de partager nos messages au plus grand nombre, et c’est ce qui nous permet aussi bien sûr de gagner de l’argent pour accomplir tous ces projets.”

Heiora Permaculture, c’est le nom de la société naissante et les débuts sont prometteurs. Maite témoignera de son expérience en tant que jeune femme engagée au Tahiti Women’s Forum, les 15 et 16 octobre prochains.