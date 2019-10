Une stratégie de l’habitat en Polynésie pour 2020-2030

Ce séminaire vise à présenter les enjeux, les objectifs, les acteurs et le calendrier prévisionnel de la démarche par thématiques et territoires. Une table ronde et des séquences d’échange ont également contribué à définir les premiers contours de la feuille de route polynésienne de l’habitat pour les 10 ans à venir.

Cet événement intervient alors que la question de l’habitat et du logement est suivie attentivement par l’État dans l’ensemble des territoires ultramarins et s’inscrit parmi les mesures phares du Livre Bleu outre-mer, qui intègrent l’élaboration d’un « Plan Logement Outre-mer (PLOM) 2019-2022 ».

La Polynésie française a pris part dans l’élaboration de ce plan car elle rencontre des problématiques similaires à celles des autres territoires ultramarins en matière d’habitat social, de rénovation urbaine et de disponibilité du foncier, notamment dans les 76 quartiers prioritaires de la politique de la ville concernant 72 000 habitants de l’agglomération de Papeete.

L’ensemble de ces facteurs conduisent le gouvernement polynésien à engager une stratégie globale de l’habitat sur 10 ans, avec le soutien de l’État et en lien avec les communes. Il s’agit notamment d’établir un état des lieux, de mettre en place un programme pour le développement de zones nouvelles d’habitat afin de renforcer l’offre de logements surtout dans les secteurs qui connaissent une tension sur le marché de l’immobilier. Il s’agit de proposer des solutions pour libérer et aménager du foncier, de consolider les opérateurs de logement ou encore d’accompagner les ménages les plus modestes vers l’accession à la propriété. Cette stratégie visera à l’amélioration des conditions d’habitat par la planification de construction de programme neuf pour proposer un habitat digne pour des catégories ciblées comprenant les plus démunis.

Le Haut-commissaire et le Président de la Polynésie française se sont félicités du lancement de ces travaux en vue de lutter contre l’inacceptable et d’élaborer une offre de logement accessible pour les foyers les plus modestes. A l’horizon 2030, il s’agit de trouver des solutions garantes de la solidarité de tous les acteurs politiques du Pays, car l’habitat et le logement sont vecteurs d’activités économiques, d’emplois, de recettes fiscales et de développement durable.

Ils ont rappelé que la problématique de l’habitat et du logement social constitue l’un des grands volets du Schéma d’Aménagement Général de la Polynésie française (SAGE), actuellement présenté au public et visant à donner au Pays une feuille de route en matière de déplacements, d’économie verte et bleue, d’accès aux nouvelles technologies et de développement durable.