Une messe ce soir en hommage au pédiatre Philippe Kuo, le taote des bébés

Dans le milieu, on le décrit comme un “travailleur dévoué de l’ombre”, “un grand homme qui a dévoué sa vie à sauver des vies”. Philippe Kuo, pédiatre et chef de service en néonatalogie du CHT du Taaone, est décédé le 2 octobre à l’âge de 68 ans des suites d’une maladie. Originaire du fenua, il avait fait ses études à la faculté de médecine de Toulouse, poursuivant sa formation à Paris en réanimation pédiatrique. Médecin réanimateur en néonatologie pendant 35 ans au centre hospitaliter de Taaone, il avait pris la tête du service en mai 2016. Il était père de deux enfants.

Une célébration se tiendra ce soir à 19 heures dans la paroisse du Sacré Cœur à Arue, avec un regroupement au plus tard à 18h30. L’association les Prémas de Polynésie y sera et invite tous les parents à venir lui rendre un hommage. “Nous vous invitons à être en blanc avec un ruban vert qui représente notre couleur de l’association sur le bras droit” indique l’association, qui adresse ses pensées, ses prières et toutes ses condoléances à la famille et à tout le service de néonatalogie du CHT. “Taote Kuo merci pour tout, merci pour nos bébés prémas” note enfin l’association.