Une formation à la parentalité à l’école Taimoana

“J’ai tout de suite été partante, parce que c’est vrai qu’on n’arrive pas forcément à avoir la bonne méthode pour apprendre à nos enfants. On se fâche, on comprend pas…” confie Aurore Piha, parent d’élève de Taimoana. Cette deuxième session de formation à la parentalité fait partie du projet éducatif local de la commune de Papeete. L’année passée, elle a bénéficié aux parents d’élèves de Mamao. Les suivants seront les parents d’élèves du collège Maco Tevane.

“Il faut noter que ce sont des parents volontaires qui sont à cette formation. Donc on a obligé personne. L’objectif, c’est qu’ils puissent par la suite être ambassadeurs, faire en sorte que d’autres parents adhèrent à ce programme, et surtout, participent activement à la vie de l’école” explique Mata Ganahoa, directrice jeunesse, sports et cohésion sociale à la mairie de Papeete.

Pour le chef d’établissement, cette formation est une bonne opportunité. Outre les rencontres régulières entre les enseignants et leurs parents d’élèves, le seul outil de partage avec les parents en dehors des questions scolaires était un espace d’échange ponctuel. “En général, c’est moi qui propose avec l’équipe pédagogique, et une équipe composée d’un psychologue, d’un maître spécialisé, et si je peux, d’un enseignant. En général, c’est plus la psychologue scolaire qui discute avec les parents de sujets qu’ils demandent” nous dit Georges Vanffaut, directeur de l’école Taimoana.

Toujours dans le cadre des programmes du plan éducatif local, la municipalité de Papeete prévoit aux prochaines vacances scolaires un camp de famille sur l’île de Moorea.