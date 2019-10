Solidarité : le “caddie de la miséricorde” ne désemplit pas

C’est devenu un rituel. Au début de chaque messe, les fidèles remplissent un caddy en bois de denrées alimentaires, mais aussi de produits d’hygiène. Offerts en procession dans le cadre de l’eucharistie, ces dons rejoindront le presbytère qui fait office d’entrepôt. Autre rituel : depuis plus de trois et tous les premiers samedi du mois les paroissiens partagent le verre de l’amitié. “Cela nous permet de nous rapprocher, et de nous retrouver entre fidèle tous les samedi soir”, nous dit une paroissienne. “Ça unit les paroissiens, je pense que c’est une très bonne chose”, confie une autre.

Et depuis 2016, les fidèles de la cathédrale sont devenus des clients privilégiés pour les sans-abris. Ils vendent leurs confitures tous les premiers week-ends du mois : “C’est nous qui sommes gagnants. L’argent nous revient et on l’utilise pour confectionner autre chose.”

Si le vicaire de Papeete sollicite autant ses paroissiens, c’est que la misère ne touche pas que les sans-abris. “On est de plus en plus sollicités, non pas par les personnes à la rue, mais par les familles qui sont dans les quartiers, en grande nécessité, donc on a aussi lancé le caddie de la miséricorde. Et ces denrées seront utilisées pour faire les colis alimentaires que l’ont fait en lien et en connexion avec le service social de la mairie de Papeete”, explique Père Christophe.

Et depuis plus de trois ans, le truck de la miséricorde offre les mardi ou jeudi un plat chaud aux plus démunis. Près de 100 repas sont distribués chaque soir de Faaa à Pirae en passant par Papeete qui abrite entre 250 à 300 SDF.