Signature d’une convention “classe de défense et de sécurité globale” entre le collège du Taaone et le RIMaP-P

La ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, a signé vendredi après-midi une convention “classe de défense et de sécurité globale” avec l’amiral, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, Laurent Lebreton, le secrétaire général du vice-rectorat, Stéphane Le Ray, et la présidente de l’association régionale de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), Alix de la Marnierre.

La convention entre le collège du Taaone et le régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie constitue un partenariat fort entre une unité militaire et une classe de collège. Intégré dans un projet d’établissement, ce partenariat permettra aux élèves de vivre une expérience intéressante qui vise à les aider dans leur scolarité en leur faisant découvrir un nouvel environnement. Ces actions contribuent directement à lutter contre l’illettrisme et le décrochage scolaire.

Les classes de ce type ne sont pas des filières de préparation pour les armées mais elles ont pour vocation de constituer un support permettant de donner plus de sens à l’enseignement et de faciliter l’apprentissage des élèves en les motivant.