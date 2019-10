Raiatea : la distribution d’énergie revient à la normale

C’est un réel soulagement pour les élus de la commune et l’équipe de la centrale électrique. Le groupe électrogène tombé en panne il y a deux semaines est à présent opérationnel. Depuis sa mise en route, les indicateurs restent dans le vert et indiquent une production d’énergie équivalente à 2 méga. Combiné aux deux autres générateurs en fonction, la centrale peut enfin assurer l’appel de charge de Uturoa et suspendre son planning de délestage.

“Nous avons eu deux semaines difficiles puisque c’est la première fois qu’on vit une situation comme ça à la centrale de Uturoa, et c’est la première fois qu’on a mis en place un programme de délestage secteur par secteur, explique Sylviane Terooatea, la maire de la commune. Aujourd’hui, je peux dire que le programme de délestage est derrière nous.”

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Un tour de force dont se félicite le délégataire de la centrale électrique de Uturoa, qui aura mobilisé au-delà de ses fonctions d’adjoint au maire, tout un réseau de collaborateurs, d’amis et de professionnels pour mener à bien les opérations.

“Ce sont des pièces qu’on a dû faire venir en urgence de Nouvelle-Zélande, de Singapour, et on a réussi le tour de force d’avoir ces pièces, ici à Raiatea, en trois jours, se réjouit Dominique Goche, le délégataire de la centrale électrique et 3e adjoint au maire. Et ça n’a pas été facile. Les techniciens se sont employés à remplacer des éléments majeurs du moteur : les chemises, les pistons, le coussinets de bielles, les turbos, les pompes à eau… Le moteur a vraiment été remis à neuf dans sa quasi intégralité.”

La situation aurait pu se dénouer plus rapidement selon la commune de Uturoa, qui regrette une assistance insuffisante de l’Etat et du Pays, dans sa mésaventure.

“C’est un service public qui a été défaillant. La défaillance, l’Etat doit venir remplacer, doit venir aider, secourir la collectivité de l’Etat, chose que je n’ai pas eu, s’insurge Sylviane Terooatea. Le Pays m’a missionné un conseiller technique de l’énergie, mais qui n’a pas abouti, donc on s’est débrouillé par nous-mêmes.”

Des spécialistes de Nouvelle-Zélande sont intervenus. (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La venue de spécialistes de Nouvelle-Zélande a permis de soulever des défaillances professionnelles et la commune ne compte pas en rester là. D’ici quelques semaines, elle déclenchera la remise en état de ses deux autres générateurs, afin d’assurer une meilleure stabilité dans sa distribution d’énergie.