Pole art : Chloé, jeune danseuse prometteuse

Entre danse, acrobaties et gymnastique, le monde de Chloé s’éveille lorsqu’elle pratique la Pole Dance. C’est à 11 ans que la jeune fille découvre la discipline… elle lui colle désormais à la peau : “J’ai commencé à danser toute petite. j’ai fait de la danse classique, de la danse chinoise et j’ai découvert la pole dance et maintenant c’est mon sport de tous les jours. (…) j’aime le mélange de danse et d’acrobatie. C’est tellement gracieux quand je vois les vidéos. Ça me motive tous les jours à faire mieux.”

Chloé a aujourd’hui 14 ans. Elle est devenue en seulement 3 ans l’un des jeunes espoirs du Pole dance au fenua. “Chloé sur scène elle est magique. On dirait une petite fée de part la légèreté des mouvements et la technicité qu’elle a. Elle arrive à ce qu’on ne voit pas qu’elle force. C’est magnifique à regarder, c’est très fluide”, nous dit Emilie Sartres, directrice de l’école M’pole Arts.

La passion et la détermination ont amené Chloé à représenter le fenua en septembre 2018 lors d’une compétition de Pole Art à Las Vegas. Elle a su séduire le jury et remporte la médaille d’or en catégorie semi pro junior : “Je suis très contente de ma performance”, confie Chloé. “J’adore ce sport c’est vraiment ce qui me passionne”.

Des compétitions, Chloé compte bien en faire beaucoup. La prochaine se déroulera en Europe fin 2020. En attendant, la jeune danseuse sera sur la scène du Grand Théâtre le 5 octobre lors du spectacle de fin d’année de l’école M’Pol Arts.