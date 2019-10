Le rêve de Tamahere

C’est un garçon plein de rêves et il veut les concrétiser. Tamahere est atteint d’une myopathie dégénérative. Pour gommer un peu les signes de la maladie, le jeune garçon de 13 ans parle beaucoup et partage ses passions comme ce jeu vidéo : un simulateur de vol. Car les avions, il aime ça et Tamahere espère bien décoller le 4 novembre pour rejoindre la Nouvelle Zélande. Un voyage pour “découvrir un peu le monde“, le jeune garçon rêve de voir de la neige et de faire une bataille de boule de neige.

Ce voyage était prévu au départ avec sa classe. Mais la maladie génétique qui détruit ses muscles s’est accentuée et a atteint ses voies respiratoires . Verdict des médecins : Tamahere ne peut plus attendre le voyage prévu avec l’école. Pour que le rêve ne devienne pas un cauchemar, ses parents ont décidé d’y aller avec lui. Un challenge pour faire que ce rêve ne soit peut être pas le dernier. ” Il est fort et courageux, il s’est toujours battu. Il a toujours fait en sorte que tous se passe très bien. On le suit, on l’a toujours suivi. Si on est courageux aujourd’hui, c’est grâce à lui ” nous confie sa mère, émue.

Pour financer le séjour, un ami de la famille a décidé de lancer une levée de fonds en ligne. Le montant récolté permettra de prendre en charge notamment les coûts de transport adapté à son handicap et l’assistance d’une infirmière. Dans les bagages il faut aussi prendre en compte le matériel médical nécessaire. Pour Samuel Caulier, un ami de la famille ” Tamahere c’est quelqu’un de très touchant, tout de suite, dès qu’on a su il y a quelques jours l’urgence de la situation… voilà, on connaissait les rêves de Tama et on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose rapidement “

Comme de nombreux enfants , Tamahere veut découvrir les poissons d’un aquarium ou encore un train . Et le jeune tahitien espère surtout toucher les dernières couches de neige encore présentes au pays du long nuage blanc.

Une cagnotte a été ouverte, près de 5 000 euros ont déjà été récoltés pour réaliser le rêve de Tamahere.