La Polynésie invitée d’honneur de la foire du Pacifique à Nouméa

Opération culturelle et commerciale phare du Caillou, la foire du Pacifique fait chaque année la part belle aux produits de la région sur les 10 000 mètres carrés du parking de la Moselle. Accompagnés de la CCISM, une vingtaine d’exposants polynésiens s’apprêtent à partir, dont une quinzaine de bijoutiers, et quelques professionnels du milieu de la mode. Une dernière réunion s’est tenue aujourd’hui dans le hall de la chambre consulaire pour affiner l’organisation.

L’événement qui accueille chaque années près de 35 000 visiteurs, et 280 exposants présente selon la CCISM “l’occasion de vendre en grande quantité des produits d’origine polynésienne” sur le marché calédonien. Pour la CCISM, il s’agit bien entendu de renforcer les échanges commerciaux entre le fenua et le Caillou, où deux grandes entreprises polynésiennes sont déjà installées : le groupe Aline, et le groupe Martin.

Outre une série de discussions avec les institutions ou les services du commerce extérieur, une exposition-foire attend la délégation sur la place des Cocotiers et une mission de prospection à la rencontre des entreprises locales.