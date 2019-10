Fraternité chrétienne : 40 ans au service du handicap

La Fraternité chrétienne fêtera le 10 octobre son 40e anniversaire. Ce lundi, éducateurs et enfants ont défilé dans Papeete. Le but : rappeler l’existence de l’institution et la place des handicapés dans la société. “On existe, les enfants handicapés existent. Il y a 30 ou 40 ans, les enfants handicapés étaient cachés. Maintenant, ils viennent de plus en plus dans les centres. Ils viennent pour avoir une rééducation, être suivis au niveau de la scolarisation, de tout ce qui est paramédical, nous dit Rose-Anna Tepehu éducatrice, aide médico-éducatrice à la Fraternité chrétienne. Il y a eu de petits changements mais c’est encore un peu lent pour l’accessibilité et le respect aussi. les rampes pour nos enfants par exemple, il y a souvent des voitures dessus. (…) Il faut respecter.”

Pour Pauline Moua présidente de la Fraternité chrétienne, cet anniversaire est surtout l’occasion de mettre en avant les enfants : “C’est à eux (aux enfants, NDLR) ce centre de Fraternité chrétienne. (…) Il y aura toujours des choses à faire évoluer mais en 40 ans on ne peut pas dire que ça n’a pas évolué. Il y a tout. Du médical, du social, de l’éducatif : tout est en interne. (…) c’est pour montrer ce que nos enfants sont capables de faire. “

Mardi les centres médico-éducatifs de Punaauia ouvriront leurs portes à partir de 9h30. En soirée à la mairie de Pirae, une projection est organisée à partir de 18 heures. Mercredi, ce sera au tour des centres de la Mission et du Fare ora d’ouvrir leurs portes aux visiteurs. Jeudi, la journée d’anniversaire sera célébrée dans les jardins de Maria No te Hau à partir de 9h30. Enfin, vendredi, une messe sera donnée à l’Eglise à 9h30.