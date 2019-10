Foire agricole : zoom sur le label Bio Pasifika

Le label, Bio Pasifika a été créé pour garantir aux consommateurs que les produits proviennent d’une agriculture qui respecte les normes de culture biologique océanienne. Depuis la première certification en 2013, 284 productions ont été garanties par le label. “C’est le label qui garanti que ton produit a été audité, contrôlé selon la norme océanienne d’agriculture biologique. En fait, c’est vraiment reconnaître le produit bio. On voit les logos présents. Ça prouve que ton produit est vraiment bio”, nous dit Heiva Faatauira, assistante du Système Participatif de Garantie Bio Fetia

Respecter l’environnement, ne pas épandre de produits chimiques, ne pas cultiver d’OGM et diversifier ses cultures, le respect de ces critères est obligatoire pour l’obtention du label. Chaque année, l’association constate une volonté grandissante des consommateurs de vouloir se nourrir avec des produits sains. “Depuis qu’on a eu notre premier enfant… On était déjà sensibilisés avant mais maintenant on est à fond. C’est une évidence si on veut pouvoir préserver et le fenua et notre santé, ça passe par là”, confie un visiteur de la Foire agricole.

Des producteurs d’œufs, des apiculteurs et cultivateurs de vanille, ont affirmé leur volonté d’intégrer le label Bio Pasifika. La certification n’est pas reconnue au niveau européen, donc les produits labellisés Bio Pasifika ne peuvent être exportés que dans les pays en Océanie.