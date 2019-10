Classements Conde Nast Traveler : la Polynésie en vedette

Le magazine de voyage et de luxe Conde nast Traveler a révélé ce lundi les résultats de ses “Readers Choice Awards” annuels. Et dans le classement des 20 meilleurs hôtels d’Australie et du Pacifique Sud, on retrouve pas moins de 8 établissements de Polynésie. Cinq se trouvent à Bora Bora, 2 à Moorea et 1 à Tahiti.

Du côté du classement des “meilleures” îles du monde, Bora Bora occupe la 5e place pour la région Pacifique Sud et Tahiti la 4e place.

Chaque année, Conde Nast Traveler révèle les classements de ses lecteurs dans diverses catégories et reposant sur leurs expériences de voyage. Une publication particulièrement attendue par les spécialistes du tourisme.

Retrouvez le classement des meilleurs hôtels en cliquant ICI

Retrouvez le classement des meilleures îles en cliquant ICI