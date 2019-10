Bébé décédé lors d’une evasan : un autre témoignage, une enquête ouverte

Que s’est il passé dimanche ? Un bébé de 3 mois est décédé lors d’une evasan à Ua Pou, en speedboat, faute d’hélicoptère. Aux Marquises, c’est la colère et l’incompréhension. Les parents, qui avaient pu rejoindre Tahiti en avion, vont rentrer dans leur île. Une marche blanche a été organisée à l’arrivée du corps du bébé.

500 personnes participent à la marche blanche en hommage au bébé de 3 mois décédé lors d’une evasan Source Photo Facebook Quoi de neuf à Ua Pou

Dans une vidéo, une autre maman de Ua Pou raconte : elle a vécu une histoire similaire. “Il y a 3 ans, mon bébé de 9 mois et demi a vécu les mêmes complications au dispensaire de Haka Hau à Ua Pou et est décédé dans les mêmes circonstances que Hoane, ce nourrisson de 3 mois décédé pas plus tard qu’hier. L’évasan de mon fils était faite par bateau de nuit. Et à notre arrivée à Nuku Hiva, mon bébé décède. 3 ans plus tard nous en sommes à un autre drame. mais quand est-ce que ça va s’arrêter ?” demande la maman qui estime que les Marquises sont délaissées et qu’un hélicoptère devrait pouvoir effectuer des evasan dans ces îles.

[ACTUALITÉ – Témoignage]Témoignage de Julie Bruneau dont le fils de 9 mois et demi est décédé il y a 3 ans de cela dans les même circonstances. Posted by Quoi de neuf à Ua-Pou on Monday, October 7, 2019

Le président Edouard Fritch a confié à l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) le soin d’ouvrir immédiatement une enquête afin de faire “toute la lumière sur les circonstances et les responsabilités éventuelles qui ont pu présider au décès tragique” du nourrisson.

Dans un communiqué, Sylvana Puhetini et Eliane Tevahitua, élues à l’assemblée et rapporteures de la mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, insistent sur la nécessité de mener ces travaux. Elles soulignent que “la mission d’information met actuellement tout en œuvre pour redéfinir l’organisation de l’aide médicale d’urgence et la prioriser sur tous les transports sanitaires existants afin que plus jamais de tels événements puissent survenir dans de telles conditions au Fenua”

Plus d’informations ce lundi soir dans nos journaux. Sylvana Puhetini sera notre invitée