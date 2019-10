Après la condamnation de deux chauffeurs de bus, le RTCT rassure

A savoir, respecter le code de la route, respecter leur feuille de route selon le secteur à desservir, et veiller en permanence à la sécurité de leurs passagers. Pour s’assurer que tout manquement soit signalé, chaque bus est doté d’un autocollant où est inscrit le numéro de téléphone à composer et la référence du chauffeur. Et pour la RTCT, une chose est sûre : “Quand ça concerne l’alcool, la drogue, et tout ce qui est contraire à leur rôle de chauffeur, on intervient” déclare simplement le responsable. La société invite d’ailleurs les parents d’élèves qui ne sont pas encore titulaires de leur carte de transport scolaire à se mettre en règle auprès de la direction générale de l’éducation et des enseignements, car des contrôles sont effectués régulièrement depuis la semaine.