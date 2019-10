Procès Sarah Nui : de 18 mois à 7 ans de prison pour les prévenus

Sur les quatorze prévenus jugés depuis mardi, 11 ont été conduit directement à Nuutania. Selon le président de la Cour, les faits sont très graves et il faut les empêcher de recommencer. Pour les avocats de la défense, ces personnes n’étaient pas des criminels aguerris.

Pour Me Brice Dumas, l’avocat d’un des hommes considéré comme l’un des meneurs dans cette affaire, “c’est un dossier qui a été saucissonné puisqu’il y a toujours une instruction en cours qui concerne les importateurs et les exportateurs de l’ice sur la Polynésie française…. et, effectivement, on a tenté, en tout cas le procureur a tenté de présenter mon client comme étant un des plus gros de ce dossier. Mais en fait, c’est une souris au pied d’une montage, si on voit les autres protagonistes qui ne sont pas encore jugés à ce jour”

Les peines vont de 18 mois à 7 ans de prison ferme. Sept des 14 prévenus devront payer solidairement une amende douanière de 300 millions de Fcfp. Les comptes en banques, véhicules et biens immobiliers de plusieurs prévenus ont été saisis. Ils disposent de dix jours pour faire appel du jugement.