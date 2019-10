Cyril Tetuanui écope d’une simple amende en appel

Le maire de Tumara’a Cyril Tetuanui a été relaxé de plusieurs chefs ce jeudi par la Cour d’appel de Papeete. Il a cependant été reconnu coupable de corruption passive pour l’attribution privilégiée en 2014 de stands forains.

Cyril Tetuanui échappe donc à la peine de prison de première instance et à l’inéligibilité. Une décision dont se félicite son avocat.

En août dernier, Cyril Tetuanui comparaissait devant la Cour d’appel de Papeete pour des faits de trafic d’influence et favoritisme. Il aurait perçu 1 million et demi de Fcfp contre des avantages octroyés à un chef d’entreprise de Raiatea. Ces condamnations avaient été annulées par la Cour de cassation car les chefs de poursuite étaient mal qualifiés.



