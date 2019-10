Une délégation de Mahina sur les traces de Tupaia

En Nouvelle-Zélande, la ville de Gisborne a accueilli mercredi la réplique de l’Endeavour, dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire du contact entre Maori et Européens. L’Endeavour a reçu un accueil par quatre pirogues doubles, dont Fa’afaite et son équipage tahitien. Ce bateau, symbole de l’exploration Anglaise dans le Pacifique et dans le monde, a pourtant aussi marqué de manière négative les esprits. Son arrivée dans le port de Gisborne a d’ailleurs suscité de vives contestations de la part de beaucoup de Maori pour qui ce bateau est symbole de colonisation et de massacres. Il y a 250 ans, neuf Maori ont été tués ou blessés suite à son arrivée. Le contact entre l’équipage de James Cook et les Maori ne s’est pas terminé en bain de sang partout. Dans la baie de Uawa, les échanges ont été plus cordiaux grace à Tupaia. Une délégation de 80 personnes de Mahina et de Raiatea a fait le déplacement pour échanger avec les Maori et rendre hommage à leur manière à cet ancêtre.