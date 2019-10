Plus que deux dates pour le spectacle cartoonesque de Vice versa

« Vice Versa », ce sont deux humoristes, Anthony Figueiredo, Indiaye Zami. Un duo comique qui vous communiquent leur énergie. Leurs forces : leurs influences et références. Les 2 artistes issus du monde de Disney, ont comme ils l’appellent « le même délire loufoque ». “On a voulu jouer sur le duo et nos personnalités, on est interchangeable, on peut être autant complice, que l’un contre l’autre, l’un avec l’autre, et vice versa” résume le premier. “Exactement !” relance le second. “Un peu comme un cartoon, Tom et Jerry, Bip Bip et le coyote… Ils vont toujours se courir après, mais ils ont besoin l’un de l’autre pour que le dessin animé existe. On est tous les deux des héros, mais en même temps on est des anti-héros.