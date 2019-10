Pina’ina’i : écho de l’esprit et des corps à la Maison de la culture

Des auteurs, lecteurs, danseurs, chorégraphes et musiciens. Le concept de Pina’ina’i, proposé annuellement par Littérama’ohi depuis 2011, a pour objectif de promouvoir la littérature autochtone. “Il faut libérer le mot du livre pour le faire vibrer à l’oreille du spectateur. Dans Pīna’ina’i, le mot devient source de création musicale, chorégraphique et scénique”, explique Moana’ura Tehei’ura, chorégraphe et metteur en scène, concepteur de Pina’ina’i.

Cette année l’événement explore le thème de la maladie. Maladie d’une personne ou d’un peuple. Du corps. De l’âme. De l’esprit. Pour que les mots, la danse et la musique “soient les guérisseurs du verbe gangréné, du mouvement estropié et des mélodies tuméfiées”, expliquent les organisateurs. “Pour cette édition, j’ai voulu procéder autrement au niveau de la mise en scène. En effet, lors de la première répétition, j’ai demandé aux orateurs de construire leurs propres personnages en m’expliquant pourquoi ils se retrouvaient dans un espace médical. Il leur fallait bâtir un passé, un présent et un avenir, des traits de caractère, une vie privée… J’ai trouvé cette démarche très enrichissante bien qu’elle me mettait dans une position assez inconfortable où je devais épouser les personnages que je ne maîtrisais pas moi-même (pour une fois). De plus, je devais attribuer les textes que j’avais déjà reçus à chaque personnage en respectant l’esprit de chacun”

PRATIQUE

Pina’ina’i Echo de l’esprit et des corps

Samedi 19 octobre à 19h

Paepae a Hiro – Te Fare Tauhiti Nui / Maison de la culture

Entrée gratuite sur présentation de billets disponibles à la Maison de la Culture



Vendredi 15 novembre 19h

Dans le cadre du Salon du Livre de Pape’ete organisé par l’AETI

Grand théâtre – Te Fare Tauhiti Nui / Maison de la Culture

Entrée gratuite sur présentation de billets disponibles à la Maison de la Culture