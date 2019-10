L’élection de Miss et Mister Tatau a ses candidats

Neuf candidats, cinq filles et quatre garçons, ont participé samedi aux présélections de la première élection de Miss et Mister Tatau 2019.

“La présélection d’aujourd’hui était par rapport aux tatouages, le tracé, le remplissage, au niveau artistique et historique”, explique Tumata Tuatini, le nouveau président de l’association Porinetia Tatau.

Les tatouages des jeunes femmes et jeunes hommes ont tous été scrutés. Et au terme de l’épreuve, tous ont été retenus. D’autres, absents ce jour, viendront par la suite compléter cette brochette afin que 12 candidats défilent sur scène (6 filles et 6 garçons).

“En France ils ont lancé ce type d’élection il y a trois ans et on s’est dit que c’était le moment de mettre tout ça en place ici et de représenter la culture polynésienne par rapport au tatouage à l’étranger”, confie Tumata Tuatini.

Cette élection, qui aura lieu le samedi 9 novembre au Sofitel Tahiti Ia Ora Beach Resort, “c’est pour promouvoir la culture du tatouage dans le monde, mais pas que dans les conventions de tatouage, dans les concours de beauté aussi, précise le président de l’association Polynesia Tatau. Parce que là, c’est un concours de beauté et de tatouage. Les deux vont ensemble.”