Eto sort son nouveau single, un album pour la fin d’année

Après un an à voyager autour du monde, l’artiste traduit ses découvertes et expériences en musiques… Son single sort demain et son nouvel album, en cours d’enregistrement, est prévu pour la fin de cette année… Enrichi de nouvelles influences, l’univers du musicien a-t-il changé ?

“De voyager en sac à dos, de rencontrer énormément de gens, de voir différents paysages, de voir qu’ailleurs il y a aussi des paradis, ça m’a poussé à écrire de nouveaux textes et sur ce point je vais faire changer des choses. On va sentir une certaine ouverture d’esprit dans mes compositions. Il faut vivre ses rêves, qui était l’idée de parataito. Dans ce voyage, j’ai suivi mon rêve qui était de voyager, voir autre chose. Et donc je vais rester un peu dessus, de pousser les gens à rechercher le bonheur. Dans le premier opus on sent mon envie d’aimer, d’être heureux tout simplement. Et là dans ce deuxième album, il y a encore cette idée là d’aimer cette fois ci la nature, d’aimer des personnes, d’aimer nos jeunes, parce qu’en fait c’est le futur de demain et donc grâce à ces jeunes, le Pays va pouvoir aller plus loin et j’espère briller encore plus. L’album va faire passer un message très positif, très encourageant, très motivant.

(…)

Le bonheur de chacun est différent, ça c’est sûr. Mais me concernant, ma vie prend un sens en Polynésie. je suis à peine arrivé que j’avais déjà plein de possibilités, plein de projets qui se sont créés et donc mon paradis c’est ici en Polynésie française.

Le nouvel album va sortir cette fin d’année, j’espère pour la période de Noël. Je vais tout faire pour que l’enregistrement se fasse jusqu’à novembre et après c’est peaufiner chaque chanson pour que ce soit au top.”