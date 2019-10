Orapu festival mobilise une centaine de danseuse en faveur des plus démunis

Le rendez-vous du ‘ori tahiti aujourd’hui, c’est dans les jardins de l’assemblée de Polynésie. Pour cette première partie du festival Orapu en faveur des sans abris, plus d’une centaine de danseuse ont répondu à l’appel de l’événement caritatif, un appel du cœur. En effet pour participer, chaque danseuse doit s’acquitter d’un montant de 2 000 francs. Ceci inclut : les ateliers de danse, la boisson, la nourriture, un T-shirt et une visière de casquette. Pour les spectateurs, l’entrée est fixée à 1 000 francs. Le bénéfice de l’événement est entièrement versé à l’œuvre de père Christophe pour la construction du nouveau foyer des sans-abris : Te Vai’ete ‘api.

“Quand on danse, on donne. On ne danse pas que pour se secouer, on fait on don de soi, on danse pour autrui ou pour la nature” rappelle Joelle Berg, à l’initiative de l’événement organisé autour de quatre ateliers sur la mécanique des pas : le fa’arapu, fa’arori, ueue, et ami (tumami). “Nos sans abris ont besoin de nous, et il faut beaucoup d’oeuvre caritativ epour financer tout ça, c’est le principe d’allier l’art et la solidarité, ça existe partout dans le monde et assez peu ici.”