Typhon Hagibis : au moins 58 morts au Japon, sauvetages menacés par la pluie

Hagibis avait touché terre samedi soir en provenance du Pacifique, accompagné de rafales de près de 200 km/h et précédé de pluies diluviennes qui ont affecté 36 des 47 préfectures du pays (au centre, à l’est et au nord-est) et provoqué des glissements de terrain et la crue de nombreux cours d’eau.

Le bilan des victimes n’a cessé de s’alourdir depuis samedi. Lundi soir, la chaîne nationale publique NHK rapportait sur la base des chiffres collectés par ses journalistes sur le terrain que 58 personnes avaient péri et plus d’une douzaine étaient toujours portées disparues, tandis que 204 étaient blessées. Le gouvernement donnait des chiffres inférieurs qu’il continuait de mettre à jour.

“Encore aujourd’hui de nombreuses personnes sont portées disparues”, a déclaré lundi le Premier ministre Shinzo Abe lors d’une réunion d’urgence. “Les équipes font de leur mieux pour les rechercher et tenter de les sauver, en travaillant jour et nuit”, a-t-il ajouté.

(Crédit photo : Kazuhiro NOGI / AFP)

Plus de 110 000 secouristes, dont 31 000 soldats des Forces japonaises d’autodéfense, étaient mobilisés. Mais les météorologues japonais prévoyaient de nouvelles précipitations dans le centre et l’est du Japon et mettaient en garde contre le danger de nouveaux glissements de terrain et inondations.

“De la pluie est prévue aujourd’hui dans les zones frappées par la catastrophe”, a déclaré lundi au cours d’une conférence de presse le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, en appelant à “rester totalement vigilants”.

176 rivières ont débordé

Dans la région de Nagano (centre), une des plus durement touchées, il pleuvait déjà et les précipitations devaient s’intensifier. “Nous craignons que ces pluies n’aient un impact sur les recherches et les tentatives de sauvetage”, a déclaré à l’AFP un responsable local, Hiroki Yamaguchi. “Nous allons continuer les opérations tout en veillant aux nouveaux désastres dus à la pluie en cours”, a-t-il ajouté.

(Crédit photo : STR / JIJI PRESS / AFP)

Au total 176 rivières ont débordé, principalement dans le nord et l’est du Japon, ont rapporté les médias. Une digue a lâché dans la région de Nagano, déversant les eaux de la rivière Chikuma sur une zone résidentielle dont les habitations étaient inondées jusqu’au deuxième étage. Dans certains endroits des hélicoptères hélitreuillaient les résidents réfugiés sur leurs balcons ou sur les toits, ailleurs des sauveteurs se faufilaient à bord d’embarcations sur les eaux boueuses entre les habitations pour libérer des personnes bloquées. “Tout dans ma maison a été emporté par l’eau sous mes yeux, je me demandais si c’était un cauchemar ou la réalité”, a déclaré à la chaîne publique NHK une habitante de Nagano. “Je crois que j’ai de la chance d’être encore en vie”.

Parmi les victimes du typhon figurent au moins sept membres d’équipage d’un navire cargo qui a sombré samedi soir dans les flots déchaînés de la baie de Tokyo. Quatre autres ont été sauvés et un douzième était toujours recherché, a précisé un porte-parole des garde-côtes.

(Crédit photo : Kazuhiro NOGI / AFP)

Des dizaines de milliers de personnes étaient dans des refuges, sans garantie de pouvoir regagner prochainement leurs logements. Quelque 75 900 foyers étaient toujours privés d’électricité lundi après-midi, et environ 135 000 n’avaient plus accès à l’eau potable.

Hagibis a paralysé les transports dans la grande région de Tokyo, en ce week-end prolongé par un lundi férié, mais la plupart des liaisons ferroviaires et aériennes avaient repris lundi.

Le XV de France affiche son soutien au Japon

Dans une vidéo publiée lundi sur Twitter, joueurs, entraîneurs et dirigeants du XV de France rassemblés s’expriment en japonais. “Amis japonais, l’équipe de France est à vos côtés. Toutes nos pensés vous accompagnent !” Tour à tour, le capitaine et talonneur Guilhem Guirado, l’ouvreur Romain Ntamack, le sélectionneur Jacques Brunel, le troisième ligne centre Grégory Alldritt et le pilier gauche Jefferson Poirot ont récité en japonais un morceau de ce message.

Autour de ce premier rang figuraient le président de la Fédération française (FFR) Bernard Laporte et le vice-président Serge Simon, et derrière, l’ensemble des joueurs français et du staff. Tous ont conclu le message en levant le poing droit.

Le XV de France exprime son soutien à la population japonaise après le passage du typhon Hagibis.



« 日本の皆さま、フランスチームは皆さんと共にあります。がんばりましょう! » 🙏🇫🇷🇯🇵#TyphoonHagibis #RWC2019 #XVdeFrance pic.twitter.com/eEDm6gUzFZ — France Rugby (@FranceRugby) October 14, 2019

La tempête a aussi causé l’annulation de trois matchs la Coupe du monde de rugby, prévus samedi et dimanche, dont Angleterre – France qui devait avoir lieu à Yokohama, dans la banlieue de Tokyo. Les Bleus ne sont donc pas partis pour la capitale, restant sur l’île méridionale de Kyushu, épargnée par le typhon, pour préparer leur quart de finale face au pays de Galles, dimanche à Oita.

Cependant le match décisif entre le Japon et l’Écosse a été maintenu dimanche soir, et l’équipe nationale a apporté un peu de réconfort au pays en remportant une brillante victoire (28-21), la propulsant en quarts de finale du tournoi pour la première fois de son histoire. Une minute de silence a été observée dans le stade avant le coup d’envoi, et l’équipe du Japon a dédié sa victoire aux victimes du typhon. “À tous ceux qui ont souffert du typhon. Cette victoire, elle est à vous les gars”, a déclaré le capitaine de l’équipe Michael Leitch.