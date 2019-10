Tuia 250 : les cérémonies se poursuivent à Gisborne

Le président de l’assemblée de la Polyénsie, qui avait déjà été accueilli par cette communauté au mois d’août dernier dans le cadre d’une mission interparlementaire en Nouvelle-Zélande, a ainsi procédé à l’accueil, sur le Marae de Hauiti, pavoisé du drapeau polynésien, d’une délégation venue de Raiatea et composée de descendants directs du légendaire navigateur et érudit polynésien : Tupaia.

À l’occasion de cette cérémonie d’accueil appelée « Pōhiri », les membres de la délégation de Raiatea ont entonné un hīmene tārava retraçant l’histoire de leur ancêtre Tupaia et ont offert à la tribu hôte une pierre sculptée en l’honneur de leur illustre aïeul qui trônera désormais en bonne place dans la maison de réunion traditionnelle du Marae Hauiti, Te Whare Ruakapaga.

Plus tard dans la matinée, le président de l’assemblée s’est rendu sur le mont Titirangi, au lieu-dit Hoturangi, afin de procéder au dévoilement officiel du Pourewa, un monument érigé en l’honneur de l’arrivée de Tupaia il y a 250 ans et à son accueil, sur les côtes de Tologa Bay, par la princesse Hinemateoro.

Lors de cette cérémonie qui a rassemblé plus de 500 personnes, le président Tong Sang est revenu, dans un discours poignant prononcé en langue tahitienne, sur l’épopée de Tupaia qui a contribué à sceller des relations fortes et fraternelles entre les deux peuples. Il a par ailleurs salué la vivacité de la culture maori et du mana, ce pouvoir mystique et immémorial, qui semble guider les actions et les gestes des tribus locales engagées dans la gestion raisonnée et communautaire de leur terre.

En fin de journée, après avoir partagé un déjeuner avec les membres de la tribu et les délégations de Raiatea et de Mahina présentes sur place, le président de l’assemblée a été conduit jusque sur la plaine de Opoutama afin de visiter la grotte où Cook et Tupaia trouvèrent refuge lors de leur arrivée au pays du long nuage blanc.