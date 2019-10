Les plus jeunes sensibilisés à la préservation de l’environnement

Le ministre de la Culture et de l’environnement, en charge de l’artisanat, Heremoana Maaamaatuaiahutapu, a reçu, Kiara et Ethan, les deux EcoKidz du Fenua et ambassadeurs de « Little citizens for climate ».

Les échanges ont porté sur leurs préoccupations liées au changement climatique et à la préservation de l’environnement de nos îles, assorties de propositions d’actions concrètes pour protéger le fenua, notamment sur la thématique des déchets.

Le ministre leur a présenté quelques actions phares menées en la matière ces dernières années : pérennisation des campagnes de rapatriement de déchets dangereux et de carcasses automobiles en provenance des îles, organisation de campagnes de nettoyage dans les îles, soutien financier des associations environnementales.La loi sur l’interdiction des sacs plastiques à usage unique est également en cours de finalisation, avec une réflexion élargie à la vaisselle à usage unique

Communiqué : Présidence de la Polynésie