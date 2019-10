Web Zone : une page Facebook pour soutenir la candidature de la Polynésie aux JO 2024

La candidature de Tahiti pour accueillir l’épreuve de surf des Jeux olympiques 2024, a été officiellement déposée. La Fédération de surf et le comité local s’attellent désormais à fédérer la population. Et la communication passe avant tout par les réseaux sociaux. Une page Facebook, Surf Teahupoo 2024, a été lancée. Elle permettra d’informer la population de l’évolution de la candidature de la Polynésie. On y retrouvera aussi des témoignages de ceux qui ont surfé la vague mythique, mais aussi de l’actualité.

Si la communication via Facebook a été choisie, ce n’est pas un hasard. Le réseau social de Mark Zuckerberg est le plus utilisé en Polynésie. En créant une page Facebook, le but est de toucher un large public, impliquer les Polynésiens mais aussi les surfeurs d’ailleurs, ceux qui ont eu la chance de voir le spot et les fans de surf en général. Mais la communication autour de cette candidature ne va pas s’arrêter à facebook. D’autres actions sur la Toile sont prévues.

L’épreuve se fera-t-elle au fenua ? Le Comité internaitonal olympique semble frileux du fait de la distance avec le site principal des JO, en métropole. Mais au fenua, on reste serein. Aujourd’hui, les technologies pourront permettre de diffuser en très bonne qualité la compétition, dans le monde entier. “C’est vrai qu’on est loin, mais aujourd’hui le numérique nous rapproche. La compétition de Teahupoo pro c’est essentiellement du numérique avec du direct streaming. On peut dire que Teahupoo a été la destination révolutionnaire pour le streaming”, rappelle Lionel Teihotu, président de la Fédération tahitienne de surf.

Accueillir l’épreuve de surf des Jeux olympiques 2024 serait bénéfique pour le tourisme. L’événement permettrait de mettre un coup de projecteur sur la destination Tahiti et sur le spot de surf déjà mythique de Teahupoo.