TNTV.pf plus épuré, plus moderne, plus local !

TNTV – Le mardi 7 février, le site internet de la chaîne s’offre une nouvelle version plus épurée, plus moderne qui mettrait mieux en avant la Polynésie et ses habitants.

La proximité et l’innovation sont les fers de lance de TNTV. C’est dans cette optique que le service digital de la chaîne a planché depuis plusieurs mois pour proposer une nouvelle version du site, plus épurée, plus moderne qui mettrait l’accent sur l’actualité locale et les programmes 100% Fenua.

Une page d’accueil avec vos programmes locaux accessibles en un seul clic

Dès la page accueil, vous aurez accès en un seul clic aux replay de tous vos programmes locaux rangés par catégorie : Magazines du fenua, cuisine polynésienne, émissions sportives, documentaires…

…Voyage dans les îles, le Fenua bouge, Reo Tahiti, Art et culture, Vivre ensemble, événements sportifs et culturels ou encore la jeunesse.

Depuis la page d’accueil, vous aurez toujours accès à l’espace dédiée à l’actualité (TNTV News), à la grille TV (guide tv), aux jeux ainsi qu’au visionnage des journaux et programmes locaux en direct web de 17h00 à 19h00.

TNTV News : l’accent sur l’actualité locale

“TNTV News” a également été relooké en privilégiant l’actualité locale. Ayant gagné en popularité et en puissance ces dernières années grâce à une équipe de la rédaction dynamique, le site de news est aujourd’hui le prolongement de la télé. Une news qui cultive la proximité en mettant en avant le quotidien des Polynésiens, la vie, la culture au travers d’articles news, et des rubriques “Infos pratiques”, “Les Territoriales”, “Sports”, “Environnement”, “Portraits” et la “Tech Zone”.

TNTV.pf plus épuré, plus moderne, plus locale !