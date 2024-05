MAGAZINES – Dimanche 26 mai à 21 h 25, c’est un scandale, ou plutôt une série de scandales que révèle cette enquête de Zone Interdite sur la prise en charge du handicap en France.

Pendant plus d’un an, une équipe de journalistes a suivi le combat quotidien de personnes en situation de handicap et de leurs proches, à la recherche d’une place en institut spécialisé ou à l’école. Une réalité insoutenable. Manque de structures d’accueil, sous-effectif chronique, personnel non qualifié, recruté sans diplôme : le système censé épanouir les personnes les plus vulnérables et les sortir de l’isolement les néglige, voire les violente. Les chiffres font froid dans le dos : 30 000 enfants et leur famille sont laissés sans solution, réduits à vivre en vase clos. Il manque des centaines de milliers d’accompagnants dans les établissements scolaires et 50 000 soignants dans les instituts spécialisés.

Des défaillances du système qui conduisent à de nombreuses dérives : maltraitances physiques, pressions psychologiques, erreurs médicamenteuses. Ceux qui les dénoncent se heurtent à l’inertie des institutions qui préfèrent le « pas de vague » à la transparence. Mais l’enquête de Zone Interdite ne s’arrête pas là. Elle met également le doigt sur un autre scandale, financier cette fois-ci, et qui pourrait éclabousser jusqu’aux services même de l’Etat. Une partie des aides destinées aux personnes handicapées leur seraient subtilisée…

Zone interdite

Scandales et défaillance de l’Etat : les dossiers noirs du handicap

Dimanche 26 mai à de 21 h 25