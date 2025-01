Wild : votre film de dimanche avec Reese WITHERSPOON

FILM – Dimanche 2 février à 19 h 25, séance cinéma le film Wild

Réalisateur Jean-Marc VALLEE, avec Reese WITHERSPOON | Gaby HOFFMANN | Laura DERN

Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec de son couple, Cheryl Strayed prend une décision radicale : elle tourne le dos à son passé et, sans aucune expérience, se lance dans un périple en solitaire de 1700 kilomètres, à pied, avec pour seule compagnie le souvenir de sa mère disparue… Cheryl va affronter ses plus grandes peurs, approcher ses limites, frôler la folie et découvrir sa force. Une femme qui essaye de se reconstruire décide de faire une longue randonnée sur la côte ouest des Etats-Unis.

A sortie dans les salles, le film a été salué par les critiques. « Jean-Marc Vallée poursuit son parti pris de filmer caméra à l’épaule, sans éclairage artificiel ni effet inutile. Il se tient au plus près de son héroïne, présentant ce qu’elle voit et ressent. Il ne s’écarte d’elle que la montrer seule dans des paysages sublimes. » La CROIX

« Wild » a été nominé en 2015 aux Golden Globes, aux Screen Actors Guild Awards, aux BAFTA Awards et aux Oscars pour l’interprétation de son actrice principale Reese Witherspoon.

