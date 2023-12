Wild, votre film de mardi

FILM – Mardi 5 décembre à 19 h 30, séance cinéma sur TNTV avec le film « De l’autre côté »

Réalisateur Jean-Marc VALLEE, avec Reese WITHERSPOON | Gaby HOFFMANN | Laura DERN

Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec de son couple, Cheryl Strayed prend une décision radicale : elle tourne le dos à son passé et, sans aucune expérience, se lance dans un périple en solitaire de 1700 kilomètres, à pied, avec pour seule compagnie le souvenir de sa mère disparue… Cheryl va affronter ses plus grandes peurs, approcher ses limites, frôler la folie et découvrir sa force. Une femme qui essaye de se reconstruire décide de faire une longue randonnée sur la côte ouest des Etats-Unis.