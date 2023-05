Wall Street : l’argent ne dort jamais

FILM – Dimanche 14 mai à 19h40, soirée cinéma avec Michael DOUGLAS et le film « Wall Street » réalisé par Oliver Stone.

Réalisateur Oliver STONE, avec Michael DOUGLAS | Shia LABEOUF | Josh BROLIN

Wall Street, New York : en plein krach boursier de 2008, un jeune trader, Jacob Moore, est prêt à tout pour venger son mentor, que d’obscures tractations financières ont poussé au suicide. Il demande de l’aide à Gordon Gekko, le meilleur – et le pire – des gourous de la finance, qui vient de sortir de 20 ans de prison pour délit d’initié. Jacob va apprendre à ses dépens que Gekko reste un maître de la manipulation, et que l’argent ne dort jamais.