100% FENUA – Samedi 30 novembre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Waaaaves.

Waaaaves vous propose de rencontrer Tvaite, une artiste et longboardeuse pas comme les autres. Inspiré par les bleus de l’océan, elle nous en dira plus sur son art et sur elle-même. Nous reviendrons ensuite sur la conférence de presse de la 11è édition des Trophées du Sport et sans oublier votre vidéo de la semaine.

Tous les samedis à partir de 19 h 00