Waaaaves : Théo Brayou, surfeur et shaper

100% FENUA – Samedi 2 novembre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Waaaaves.

Waaaaves vous propose de rencontrer Théo Brayou, surfeur et shaper de planche de surf en bois appelé des Alaias. Il nous en dira plus sur le mode de fabrication de ses planches ancêtres des planches de surf moderne. Nous irons ensuite à la rencontre du photographe Jérôme Brouillet qui a fait le buzz durant les Jeux Olympiques avec une photo de Gabriel Médina et sans oublier votre vidéo de la semaine

WAAAAVES

Tous les samedis à partir de 19 h 00