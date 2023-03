100% FENUA – Samedi 25 mars à 19 h 00, Waaaaves vous propose une rencontre avec un surfeur, auteur, Compositeur et interprète, Teiva Viaris.

Lauréat de la meilleure composition lors du Heiva I Tahiti 2022, il nous en dira plus sur ses passions que sont le surf et la musique. Nous irons ensuite avec Kevin Bourez pour votre rubrique du ma’a des riders et sans oublier votre vidéo de la semaine.

WAAAAVES

Tous les samedis à 19 h 00