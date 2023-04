100% FENUA – Samedi 8 avril à 19 h 00, Waaaaves vous propose une rencontre avec Teare Teinaore, surfeur paumotu.

Originaire et vivant sur l’atoll de Rangiroa, il nous en dira plus sur son spot et son lifestyle aux Tuamotu. Nous continuerons ensuite votre rubrique « dans la boite » avec une rideuse professionnelle, la chargeuse de grosses vagues française Justine Dupont et sans oublier votre vidéo de la semaine.

