100% FENUA – Samedi 30 novembre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Waaaaves.

Au programme cette semaine, Waaaaves vous propose de danser avec des DJ et surfers, Raphael et Vanaka. Tous deux passionnés de surf et de musique, ils ont lancé avec un autre de leur ami, une société d’évènementiel.

Nous ferons ensuite un maa des riders en prévision des fêtes de fin d’année et sans oublier votre vidéo de la semaine.

WAAAAVES

Tous les samedis à partir de 19 h 00