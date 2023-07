100% FENUA – Samedi 22 juillet à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Waaaaves

Waaaaves vous propose de faire un point avec le comité organisateur des Jeux Olympiques 2024 présent sur le fenua à quasiment un an des prochains jeux. Nous reviendrons ensuite sur l’arrivée de Kauli Vaast et Vahine Fierro lors de leur retour après leur qualification pour les JO 2024 et sans oublier votre vidéo de la semaine.

WAAAAVES

Tous les samedis à 19 h 00