Waaaaves : le bodyboard avec Tahiri Tehei

100% FENUA – Samedi 14 septembre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Waaaaves.

Waaaaves vous propose de parler bodyboard avec un expert en la matière, Tahiri Tehei. Le local du spot de Taapuna et compétiteur averti nous en dira plus sur lui, son matériel et sur son avenir dans la discipline.

Nous resterons ensuite avec lui pour un petit cours de bodyboard et sans oublier votre vidéo de la semaine.

Crédit Photo : KMH Media Production

